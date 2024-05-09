SON DAKİKA... Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Cezalar yüzde 50 oranında artırılmalı'

İstanbul Eyüpsultan'daki özel bir lisede müdürü olan İbrahim Oktugan'ın, öğrencisinin silahlı saldırısına uğrayarak öldürülmesinin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Okul müdürü Oktugan'ın 74 yaşında öldürülmesine ilişkin konuşan Bakan Tekin, “Bu acı olay, eğitim camiası olarak üzerinde sürekli düşündüğümüz ve derinlemesine mücadele ettiğimiz bir konu olan eğitim şiddetin kökünü çabamızın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi.” açıklamasında bulundu.

Eğitimde Şiddet Yasasına ilişkin konuşan Bakan Tekin, "Öngörülen cezalar yüzde 50 oranında artırılmalı" ifadesinde bulunurken "(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Hazırladığımız taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek." dedi.

"Öğretmenlerimizin yanında olacağız." diyen Bakan Tekin, "Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız." ifadesinde bulundu.

Bakan Tekin, açıklamasında şöyle konuştu:

"Öğretmen arkadaşlarımızın, eğitim camiasının, ısrarla talep ettiği öğretmenlik meslek kanunu sürecinde şiddetle ilgili eğitim çalışanlarına ve öğretmene şiddetle ilgili yasal düzenlemelerle ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi öğretmenlik meslek kanunu Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildikten sonra bakanlığımız, kanun süreci ile ilgili yeni bir hazırlık aşaması başlattı. Bu süreç devam ediyor. Hazırladığımız öğretmenin meslek kanunu içerisinde öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddet içeren fiillerle ilgili olarak şu hükümlere de taslakta yer verdik. Bu türden fiillere karşılık ceza kanunlarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesi bu fiiller işleyenlerin hapis cezalarla cezalarının ertelenmesini engellenmesini talep ettik bu fiillerin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlerin tutuksuz yargılanması yolunu kapatılmasını talep ettik: Bir de tahmin metninde özel öğretim kurumlarına görev yapan öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının da görevleri sebebiyle kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılmalarını teklif ettik. Hazırladığımız taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilirimizin de siyasi parti ayırt etmeksizin sahip çıkacağından eminim. Bu süreçte bir kez daha altını çizmek istiyorum ki her bir öğretmenimizin yanında olacağız. Onların sorunlarına kulak vermek, onların sesi olmak, bizim en önemli görevimiz olacak. Onlara yönelik şiddeti asla ve asla kabul etmediğimizi etmeyeceğimizi her ortamda dile getireceğiz bu minvalde çalışmalarımızı devam ettireceğiz."