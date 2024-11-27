Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Tekin'den İBB Başkanı İmamoğlu ve Özel'e kreş tepkisi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklendi.

Tekin, AK Parti’nin grup toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tekin, İmamoğlu’na yönelik olarak “Türkçe okuma anlama yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı. Okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş. Ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim” dedi.

Kreş konusundaki çıkışı üzerinden Özel’e de yüklenen Tekin, “Sayın Özgür Özel’in tartışmaya girme biçimi de tuhaf. Ben Özgür Özel’e gerçekten acıyorum. Şuursuz tartışmasını kendisi başlattı. Şuursuz kavramını kendisine iade ediyorum” şeklinde konuştu.

Kreş tartışması nasıl patlak verdi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, MEB'in isteği doğrultusunda Yerel Yönetimler Müdürlüğü'ne talimat vererek belediyelerde tespit edilen izinsiz eğitim-öğretim faaliyetlerinin durdurulmasını istemişti.

Bakanlık yazısında, belediyeye ait kreşlerde eğitim faaliyetlerinde bulunulduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesi'nin 2007 yılında Belediye Kanunu'ndaki “Belediyeler okul öncesi eğitim kurumu açabilir” hükmünü iptal ettiğini hatırlatılmıştı.

Yazıda, kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim faaliyetleri konusunda uyarılması, yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi ve mevcut yerler hakkında kanuna göre gereğinin yapılması talep edilmişti.