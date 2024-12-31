  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Son dakika: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları: Büyük ikramiye kazanan numara ve tam liste
Takip Et

Son dakika: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları: Büyük ikramiye kazanan numara ve tam liste

Son dakika gelişmesi... 2024 yılına veda ederken milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı çekilişinin sonuçları belli oldu. 31 Aralık 2024'te yapılan çekilişle 600 milyon TL'lik büyük ikramiye kazanan bilet numarası açıklandı. Büyük ikramiye, 1 0 5 2 4 4 8 numaralı bilete isabet etti. Çeyrek bilete isabet eden ikramiye bir çeyrek bilet satılmadığından dolayı 3'e bölünecek. İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişin sonuçları ve sıralı tam liste...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye kazanan numara ve Milli Piyango yılbaşı çekilişi sıralı tam liste yayınlandı.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, yılbaşı çekilişi sonuçları büyük ilgiyle takip edildi. Kazanan biletlerin sahiplerine büyük bir sevinç yaşatırken, 2025 yılına adım atan Türkiye’de şanslı vatandaşlar büyük ödüllerin sahibi oldu.

Çekiliş noter huzurunda yapıldı

Saat 18.30'da başlayan ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte, diğer tüm kategorilerdeki ikramiyeler de belirlendi. 600 milyon TL’lik büyük ikramiye dışında, 60 milyon TL, 6 milyon TL, 400 TL (amorti), 400 bin TL (teselli ikramiyesi) gibi farklı tutarlarda ikramiyeler de kazananlarına verildi. Ayrıca, 1 milyon 500 bin TL ile bin 200 TL arasındaki ikramiyeler de dağıtıldı.

İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 600 milyon liralık büyük ikramiye 1052448  numaralı bilete isabet etti. Çeyrek bilete isabet eden ikramiye bir çeyrek bilet satılmadığından dolayı 3'e bölünecek.

Büyük ikramiye hangi şehirlere gitti?

Büyük ikramiye isabet eden biletlerin Bursa/Osmangazi, Antalya/Muratpaşa, İzmir/Bergama olarak illerinden satın alındığı duyuruldu.

Milli Piyango yılbaşı çekilişin sonuçları ve sıralı tam liste:

Milli Piyango yılbaşı amorti numaraları

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçlarına göre amorti kazandıran numaralar 2 ve 7 olarak açıklandı.

60 milyon TL kazanan numaralar

1223970, 5234525

6 milyon TL kazanan numaralar

2432263    3864413    4063986    4821966    5355909    7149626    7755558    8142779  8509287    8873296

1.5 milyon TL kazanan numaralar

123038    0333987    1267895    2220793    2951072    3037562    3082169    3180627 3562790    4064183 4130952    4994286    5191256    6841369    7127207    7328319  7332789    7404918    9235638    9692877

1 milyon TL kazanan numaralar

0053361    0829312    0943161    1013914    1049245    1761471    2124305    2332120  2424160    2730309 2904364    3069289    3136016    3241832    3809143    3818761 3991995    4038764    4247910    4875739 5037854    5725582    6564303    6791989    7815407    7832928    8100382    8535261    8732630    9063368

100 bin TL kazanan numaralar

0153013    0219717    0320269    0584849    0654486    0810056   1085923 1371216    1454826    1470394 1542694    1641289    1940147    1990669   2119024    2136290  2552923    2558916    2620348    2662893 2888884    3273858   3337404    3380008    3382355    3411624    3416157    3432339    3486891   3569745
3600442    3638083    3869365    3989553    4005886    4765141   4817052   5110596    5282847    5719480 5793144    6066584    6080122  6099743    6128309  6140524    6295281    6315859    6594526    6816915 6929158   7277357    7374995    7457398    7497409    7672026 7804124 7896837  8009878    8117924 8171737    8278004    8306337    8321559    8525182 8525412  8652775   8705206    8831123    8895520 8900548    8917522  9262432  9374254    9430419    9471652    9484425    9766408    9920549    9953963

Son iki rakam çekiliş sonuçları

Son iki rakamı bilenler 1200 TL ikramiye kazanıyor. Yarım bilete 600 TL, çeyrek bilete 300 TL ikramiye dağıtılıyor.

08, 20, 21, 42, 61, 71, 91 

Son üç rakam çekiliş sonuçları

Son üç rakamı bilenler 1800 TL ikramiye kazanıyor. Yarım bilete 900 TL, çeyrek bilete 450 TL ikramiye dağıtılıyor.

005, 055, 160, 187, 242, 253, 260, 354, 390, 481, 492, 494, 592, 622, 627, 675, 695, 820, 858, 925

Son dört rakam çekiliş sonuçları

Son dört rakamı bilenler 4000 TL ikramiye kazanıyor. Yarım bilete 2000 TL, çeyrek bilete 1000 TL ikramiye dağıtılıyor.

0120    0362    0966    1120    1141    1210    1424    1445    1452    1955
2065    2181    2561    2611    3189    3876    3911    4114    4309    4471
4656    5129    5240    5592    5682    5841    6442    6476    7007    7109
7143    7284    7309    7538    7597    8336    8431    8667    9514    9551

Son beş rakam çekiliş sonuçları

Son beş rakamı bilenler 6000 TL ikramiye kazanıyor. Yarım bilete 3000 TL, çeyrek bilete 1500 TL ikramiye dağıtılıyor.

02084    02687    03326    06080    06657    07432    08451    08463    09354    11112
11432    11682    14229    16901    18359    20339    23544    23879    24591    26905
27861    28093    30496    31841    32003    34279    34554    39191    44469    45355
45542    45923    47266    48526    50268    51906    52700    65857    66459    66717
66916    67104    71558    74543    76613    78439    83394    88754    90313    90336
91153    91530    91652    92320    92425    92986    95282    95800    97120    98127

Son altı rakam çekiliş sonuçları

Son altı rakamı bilenler 10000 TL ikramiye kazanıyor. Yarım bilete 5000 TL, çeyrek bilete 1500 TL ikramiye dağıtılıyor.

001547    002249    014369    016335    016623    044572    045374    062168   079999    092826 099721    117539    125253    136818    174914    176656    201561    203444    205188    225294 236177    236548    251582    261117    262596   263593    277653    321585    326028    337161 343504    349938    350749    356764    357184    383736    397892    403275    420841    433359 445076    450048    506698    523164    528213    549925    577425    591870    595253    598980
647754    663795    669923    685858    689050    692741    699614    711429  729524    741749 764249    767368    775007    781843    786061    791606  791773  802480    830992    832399 842879    896280    902084    904235    919216    919504    919986    967375    988826    993307

25 bin TL kazandıran numaralar

0080001    0160969    0171205    0184280    0239918    0274674    0295132    0338359    0471779    0576228 0597351    0626776    0687542    0687825    0750984    0760585    0817045    0900893    0921116    0977771
0989219    1010441    1053777    1093630    1111706    1176277    1271904    1487486   1622600    1656067 1694517    1697870    1737059    1793899    1863432    1900553  1913855    1931353    1951724    1965257 2068247    2080187    2147773    2151398    2162285    2252835    2322878    2326235    2355517    2372658
2407619    2466123    2511994    2551413    2724927    2848223    2871290   2881006    2885182    2885495 2908513    2983225    2991939    3070823    3144236    3208373    3364722    3366859    3447249    3538178
3583608    3601486    3641043    3763841    3767895    3769540    4013113   4135404    4140768    4156675 4253496    4273159    4368768    4372178    4460512    4641403    4705279    4931917    4952455    5198995
5234994    5292484    5314621    5458427    5473025    5576337    5656488    5674188    5767744    5816891 5831295    5837858    5850910    5888840    5972816   6103255    6233354    6298114    6302405    6319734 6331691  6343419    6420408    6545926    6566543    6590378    6591953   6641004    6649474    6673106 6744575    6755709    6926010    6942643    7069535    7131519    7173896 7355754    7530887    7687566 7776833    7784429    7819336    7945102 8002557    8020692    8069759    8105086    8212983    8286581 8398888    8430568    8440195    8624750    8629036    8630668    8684631    8780442    8792478   8878873 8904423    8998574    9001599    9053262    9130363    9143786    9176340    9198435    9274625    9301138 9380921    9399620    9400147    9477808    9574906    9667308    9736378    9806927    9927153    9968668

50 bin TL kazandıran numaralar

0261321   0475450    0592917    0676425    0803772    0849890    0856549    0979500   1025664    1063144 1072017    1080653    1304393    1382286    1569432  1697191   1782583    1835575    2477788    2497101 2519527    2578693    2622373   2749102   2808790    2888631    2888645   2904368    2921356    3073804
3095915   3227334    3312024    3338790    3344244    3418785    3575496   3891904   4208289    4231950 4237544    4250692    4593250    4763508   4912502   5027639    5089830    5169913    5191583    5271415 5487791 5875806   5922634   5998095    6016671    6021155    6316678    6473336    6505940    6520664 6608880    6689391    6892221    6905302    7048078    7066432    7120299   7146802    7181330    7553970 7721580    7777942    7852539    7912834  7970202    7989864    8016211    8016622   8038559    8119355 8359086    8428546    8479873    8526209    8542181    8616169   8760159    8763147    8948348    8983812  9474653   9563260   9615807   9676207    9716902    9735225    9770843    9784864    9845475    9954829

10 bin TL kazandıran numaralar

001547, 002249, 014369, 016335, 016623, 044572, 045374, 062168, 079999, 092826,099721, 117539, 125253, 136818, 174914, 176656, 201561, 203444, 205188, 225294, 236177, 236548, 251582, 261117, 262596, 263593, 277653, 321585, 326028, 337161, 343504, 349938, 350749, 356764, 357184, 383736, 397892, 403275, 420841, 433359, 445076, 450048, 506698, 523164, 528213,549925, 577425, 591870, 595253, 598980, 647754, 663795, 669923, 685858, 689050, 692741, 699614, 711429, 729524, 741749, 764249, 767368, 775007, 781843, 786061, 791606, 791773, 802480, 830992, 832399, 842879, 896280, 902084, 904235, 919216, 919504, 919986, 967375, 988826, 993307

6000 TL kazandıran numaralar

02084,02687,03326,06080, 06657,07432,08451,08463, 09354,11112,11432,11682, 14229,16901,18359,20339, 23544,23879,24591,26905, 27861,28093,30496,31841, 32003,34279,34554,39191, 44469,45355,45542,45923, 47266,48526,50268,51906, 52700,65857,66459,66717, 66916,67104,71558,74543, 76613,78439,83394,88754, 90313,90336,91153,91530, 91652,92320,92425,92986, 95282,95800,97120,98127

4000 TL kazandıran numaralar

0120,0362,0966,1120, 1141,1210,1424,1445, 1452,1955 2065,2181, 2561,2611,3189,3876, 3911,4114,4309,4471, 4656,5129,5240,5592, 5682,5841,6442,6476, 7007,7109 7143,7284, 7309,7538,7597,8336, 8431,8667,9514,9551

1200 TL kazandıran numaralar

08,20,21,42, 61,71,91

1800 TL kazandıran numaralar

005,055,160,187, 242,253,260,354, 390,481,492,494, 592,622,627,675, 695,820,858,925