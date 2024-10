Son dakika: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TUSAŞ saldırısının faillerinin PKK olduğunu açıkladı

Takip Et

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin, "En son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız, bu yapılanı ve acılarını misliyle çıkaracağız. Bunu herkes görecek." dedi.

SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı için İstanbul'da bulunan Bakan Güler, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Güler, şunları kaydetti:

"TUSAŞ tesislerimize her zaman yaptıkları gibi alçakça, şerefsizce bir saldırı yaparak milletimizin huzurunu bozmaya çalıştılar. Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz fakat bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi bir daha tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız, bu yapılanı ve acılarını misliyle çıkaracağız. Bunu herkes görecek, hiç merak etmeyin."