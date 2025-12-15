Google Haberler

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Karadeniz'de insansız hava aracı düşürüldü

Son dakika… Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz üzerinden hava sahamızı yaklaşan insansız hava aracı (İHA), Türk F-16’ları tarafından meskûn mahal dışında düşürüldü.

Giray Topçular
MSB: Karadeniz'de İHA düşürüldü! Türkiye İHA düşürdü! Türkiye kimin İHA'sını düşürdü? Türkiye Karadeniz'de insansız hava aracı düşürdü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinden hava sahasına yaklaşan bir hava izinin tespit edildiği ve rutin prosedürler kapsamında takibe alındığı belirtildi. Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla NATO ve milli kontrol altındaki F-16’lara alarm reaksiyon görevi verildiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu hava izinin kontrol dışına çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğunun belirlendiği vurgulanarak, herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına İHA’nın meskûn mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar