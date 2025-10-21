Son dakika... Minguzzi davasında karar! 2 sanığa en üst sınırdan ceza
Son dakika... Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin davada 2 sanığa en üst sınırdan 24 yıl ceza verildi. Haksız tahrik indirimi yapılmadı.
İstanbul'da 24 ocak'ta gittiği Kadıköy bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında karar açıklandı.
Mahkeme 2 sanığa en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verdi. Haksız tahrik indirimi de yapılmadı.
Diğer iki sanık için de beraat ve tahliye kararı verildi.
Ayrıntılar geliyor...