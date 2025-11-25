Son dakika: Mısır'da 3'lü Gazze zirvesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Âl Sani ile Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat’la 25 Kasım 2025’te Kahire’de bir araya geldi.

Arabulucu ve garantör ülkeler olarak yapılan görüşmede, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki artan ihlalleri karşısında ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş ve ABD ile yürütülen ortak çabaların güçlendirilmesi ele alındı.

Taraflar, ateşkesin sürdürülebilirliği için tüm engellerin ortadan kaldırılması, ihlallerin önlenmesi ve Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC) ile koordinasyonun artırılması konusunda mutabakata vardı.

Türkiye’nin, Filistin halkına yönelik desteğini tüm imkanlarıyla sürdüreceği vurgulandı.