Son dakika: Mısır'da Gazze için tarihi zirve: Trump: Gazze'de savaş sona erdi, artık yeniden inşa başlıyor

Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin eşbaşkanlığında düzenlenen Gazze’deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla "Barış Zirvesi" düzenlendi. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanısıra, Cumhurbaşkanı, kral ve başbakan düzeyinde 20'den fazla ülkenin liderinin katıldı.

Zirvede, Gazze'deki insani krizi sona erdirmeye yönelik ikinci aşama müzakereler ele alındı. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile aynı masada oturdu. Türkiye, ABD, Mısır ve Katar Gazze için "Niyet Belgesi" imzaladı.

Liderler aile fotoğrafı çektirdi

Zirveye Cumhurbaşkanı ve Başbakan düzeyinde katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafın ardından toplantıya geçildi.

Liderler Niyet Belgesi imzaladı

"Barış Zirvesi" kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Gazze için "Niyet Belgesi" imzaladı.

Trump: Gazze'de savaş sona erdi

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki tarihi imza töreni sonrası açıklamalarda bulundu. Trump, 'Orta Doğu'da barışa ulaştık. Gazze'de savaşı hep birlikte bitirdik. Gazze'de yeniden inşa başlıyor.' dedi.

Trump, "Bu noktaya gelmek 3 bin yıl sürdü, inanabiliyor musunuz? Ancak bu durum (anlaşma) sürecek, bu devam edecek." ifadesini kullandı.

"Bugün sadece Orta Doğu için değil, tüm dünya için inanılmaz bir gün." diye konuşan Trump, bu sürecin tarihi bir öneme sahip olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Konuşmasında Orta Doğu'da barış sürecine katkı veren tüm ülke liderlerine teşekkür eden ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Ordusu, onun söylediğinden çok daha güçlü. Son zamanlardaki bazı süreçlere bakarsanız, kazanıyordu ama hiçbir övgü istemiyor. Sert bir adam ama benim dostum ve ona ihtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Neden Mısır tercih edildi?

Öte yandan Katar Emiri Şeyh Temim ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye de ayrı ayrı teşekkür eden ABD Başkanı, her iki ülkenin de bu süreçte çok önemli rol oynadığını ve bunun sonucunda bu organizasyon için Mısır'ı tercih ettiklerini belirtti.

Gazze'nin yeniden inşa sürecinde özellikle bazı Arap ülkelerinin çok katkı yapacağına inandığını vurgulayan Trump, "Bu ülkelerin hepsi o kadar çok şeye sahip ki, arkamızdaki sırada daha fazla para ve güç var. Bu onlar için çok benzersiz bir konum, onlar gerçekten dünyanın en güçlü ve zengin ülkeleri arasında yer alıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, "Burada harika insanlar ve ülkelerini gerçekten önemseyen insanlar var ve bunun nedeni hepsinin bir araya gelip Gazze'yi düzeltmek istemeleriydi. Her şeyi düzeltmek istiyorlar." şeklinde konuştu.

Trump'tan Erdoğan'a: Bu adamı seviyorum

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman yanında olduğunu belirterek, "Ne zaman başım sıkışsa her zaman yanımda oldu. Çok teşekkür etmek istiyorum. Harika bir insan. Hiçbir zaman bizi yüz üstü bırakmadı" dedi.

Barış zirvesi öncesi liderleri tek tek karşılayan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kısa süreli sohbet etti. Trump, 'Dostum…Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz? Bu adamı seviyorum. Bu adamı seviyorum.' dedi.

Sisi tebrik etti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasındaki "başarısından dolayı" ABD Başkanı Donald Trump'ı tebrik etti.

'Ateşkes anlaşmasında ikinci aşama başladı'

Trump, toplantı öncesi yaptığı değerlendirmesinde, "Rehineler döndü, sıradaki adımlar başladı. Şu anda hâlâ ölüleri arıyoruz. Birkaçının konumunu biliyorlar. 5-6 tanesini yeni bulduk. Arama ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Ve daha fazlasını bulacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze’de ciddi bir yıkım yaşandığını vurgulayan Trump, “Burada enkazdan bahsediyoruz. Evet, ben enkaz diyorum. Kazmamız gereken, incelememiz gereken çok fazla alan var. Ve burada çok iyi bir iş çıkarıyoruz. Çok güçlü bir şekilde ilerliyoruz.” dedi.

Toplantıya 35 ülkenin davet edildiğini ve tamamının katılım sağladığını belirten Trump, "Dünyadaki en zengin ülkelerle işbirliği yapıyoruz. Büyük liderlerin hepsi burada. Emirler, krallar, herkes çok heyecanlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor." diye konuştu.

Zirveye kimler katıldı?

Mısır resmi haber ajansı MENA’ya göre, zirveye şu liderler katıldı:

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi

ABD Başkanı Donald Trump

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Ürdün Kralı 2. Abdullah

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

GKRY lideri Nikos Christodoulides

Ayrıca Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Ermenistan, Macaristan, Pakistan, Kanada, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt de zirveye başbakan düzeyinde katılım sağladı.