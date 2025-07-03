Son dakika: MİT Başkanı İbrahim Kalın Hakkari'de

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hakkari, Yüksekova ve Çukurca'ya gitti.

Kalın, Hakkari Valisi Ali Çelik, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, diğer askeri ve mülki idare yetkilileriyle bir araya geldi.

Görüşmelerde, Irak, İran ve Suriye sınır hattının güvenliği, alınan önlemler, bu bölgelerdeki üs noktaları, bölgedeki son durum ve gelişmeler detaylı şekilde ele alındı.