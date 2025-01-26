Son dakika... MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti: Ahmed Şara ile kritik görüşme
Son dakika gelişmesi... Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, beraberindeki heyet ile birlikte Suriye’de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşmek için Şam’a gitti.
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Suriye'de HTŞ öncülüğündeki muhalif grupların Beşar Esad rejimini devirmesinin ardından yeni hükümet, birçok alanda yeni adımlar atarken; Türkiye'den üst düzey isimler de Suriye'ye giderek temaslarını sıklaştırıyor.
İbrahim Kalin Şam'da
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, beraberindeki heyet ile birlikte Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşmek için Şam'a gitti.