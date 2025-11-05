Son dakika: MİT Başkanı Kalın’dan HAMAS heyetiyle kritik görüşme

Görüşmede, HAMAS heyeti “Gazze Ateşkes Anlaşması” kapsamında ateşkesin sağlanması ve sürecin izlenmesi konularında Türkiye’nin, özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arabulucu ve garantör rolüne yönelik teşekkürlerini iletti.

Heyet, İsrail tarafının ateşkes sürecinde gerçekleştirdiği ihlallere rağmen anlaşmaya bağlılıklarını sürdürdüklerini vurguladı.

Taraflar, ateşkes sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi için atılacak adımları ve mevcut sorunların aşılmasına yönelik yöntemleri ele aldı. Ayrıca ateşkes planının sonraki aşamalarının uygulanmasına ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Görüşmede, Türkiye’nin Gazze’ye yönelik insani yardımları ve bölgedeki insanlık dramının sona erdirilmesi için yürüttüğü çabalar da değerlendirildi. Bu kapsamda, daha fazla yardımın bölgeye ulaştırılabilmesi için uluslararası kuruluşlarla yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.