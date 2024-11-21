SON DAKİKA: MİT, PKK/KCK sorumlusu Serhat Tagay'ı etkisiz hale getirdi
Son dakika gelişmesi... MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sorumlularından Serhat Tagay'ı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde operasyonla etkisiz hale getirdi.
PKK/KCK Gara sorumlularından "Mervan Hizan" kod adlı Serhat Tagar'ın konumu, istihbarat çalışmaları sonucu belirlendi.
Mervan Hizan kod adlı terörist, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT'in gerçekleştirdiği operasyon sonucu nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK/KCK'ya 2014'te katılan Tagar'ın, 2017-2019 yılları arasında Irak'ın kuzeyindeki Zap alanında görev yaptığı, güvenlik güçlerine karşı birçok terör saldırısına katıldığı tespit edildi.
Tagar'ın ayrıca örgütün kullandığı silah, mühimmat ve patlayıcı gibi malzemelerin aktarımını organize ettiği, sözde üst düzey örgüt mensuplarının korumalığını yaptığı belirlendi.