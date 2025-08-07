Son dakika: MİT'ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
MİT, FETÖ'nün üst düzey yöneticisi Hakan Kahraman'ı yurtdışına kaçma hazırlığındayken Manisa'da yakaladı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Kahraman'ın illegal yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine, MİT, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ortak operasyonla, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonda yer alan Kahraman yakalandı.
Kahraman'ın hakkında mahkumiyet kararı bulunduğu ve arandığı belirtildi.