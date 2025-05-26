Son dakika: Moskova'da kritik görüşme: Putin Fidan'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Rusya’da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Görüşmenin, yerel saatle 19.30’da başladığı ve 20:30'da sonra erdiği bildirildi.



