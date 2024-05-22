Son dakika: Motokurye Ata Emre Akman'ın katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
Son dakika haberi... Balıkesir’de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı. Savcılık, 18 yaşından küçük katil zanlısı E.Ö’nün 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Balıkesir’de öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman cinayetine ilişkin soruşturmada iddianame tamamlandı.
Savcılık, Ata Emre’nin 18 yaşından küçük olan katil zanlısı E.Ö’nün, tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürmek suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini istedi.
Ne olmuştu?
Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman (20), motokurye olarak 5 gün önce çalışmaya başladığı firmaya sipariş edilen pizzayı teslim etmek üzere 10 Mayıs akşamı Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'na gitmişti.
Pizzayı verdikten sonra sokağa park ettiği motosikletine doğru yürüyen Akman'ın yanına gelen E.Ö, bıçakla saldırmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan Akman, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. ise polis ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.