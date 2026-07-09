Bedelli askerlik ücreti belli oldu! Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli ücreti ne?

Türkiye ile ABD arasında savunma sanayisi başlığında yeni bir sürecin kapısı aralanırken, Ankara'dan Washington'a dikkat çeken mesaj geldi.

Bakanlık haftalık basın bilgilendirme toplantısında bedelli askerlik ücretinden, NATO Zirvesi'ndeki mesajlara kadar pek çok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu.

MSB, Trump'ın açıklamalarının olumlu karşılandığını belirterek kritik beklentisini yineledi.

CAATSA yaptırımları

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, NATO’nun güçlü ve etkin bir müttefiki olarak İttifak’ın caydırıcılığına ve ortak güvenliğine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır.

Bu çerçevede, ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz."

Bedelli askerlik ücreti

Bedelli askerlik ücreti ile ilgili de açıklama yapan Bakanlık açıklamasında, "Bedelli askerlik tutarı 2026 yılının ikinci altı ayı için 472 bin 653 lira 60 kuruş olmuştur. 7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır" denildi.

Yunanistan Başbakanı’nın açıklamaları

MSB, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in açıklamalarına ilişkin de şu mesajı verdi:

"Ülkemiz, bölgemizde barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yanadır. Bu kapsamda, gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz."