Son Dakika: MSB açıkladı: Teğmenlerin kılıçlı yemininde karar belli oldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde kılıçlı yemin eden teğmenlerle ilgili başlatılan soruşturmanın tamamlandığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler ve avukatları daha önce savunmalarını sunmuştu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 disiplin amiri ve 5 teğmen hakkında “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası” verildi.

MSB’den resmi açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir."

Teğmenlerin kılıçlı yemini

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay, geleneksel Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlarla poz vererek hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" demesi üzerine başlamıştı.

Bu görüntüler sosyal medya ve siyasi arenada büyük tartışmalara konu olmuş, olaya ilişkin başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında 5 teğmen Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.