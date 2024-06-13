SON DAKİKA... MSB kaynakları açıkladı: ABD ile F-16 sözleşmesi imzalandı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD’den F-16 tedariki ile ilgili son duruma ilişkin sorulara yanıt verdi. ABD'den F-16 tedarikine ilişkin açıklamalarda bulunan bakanlık kaynakları, sözleşmelerin imzalandığını ayrıntılar üzerinde çalışmaların karşılıklı heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürüldüğünü duyurdu.

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı ve ertelediği duyurduğu sözde yerel seçimlerle ilgili olarak şunları söyledi:

“Daha önce Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız bu seçimlerin yapılmaması noktasında gerekli uyarıları yapmıştı. Bu sözde seçimlerin ertelemeden ziyade tamamen iptal edilmesi gerektiği konusunda uyarmıştık. Terör örgütü tarafından yapılmak istenen bu sözde seçimler BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına, Suriye’nin toprak bütünlüğüne aykırıdır. Ertelenmesi değil tamamen iptal edilmesi uyarımızı yineliyoruz."