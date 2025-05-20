Son dakika: MSB'den Şam'da kritik görüşme
MSB'den askeri bir heyet başkent Şam'da, Suriye Savunma Bakanı Kasra ile görüştü. Görüşmede askeri işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı.
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Millî Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve beraberindeki askerî heyet Suriye’nin başkenti Şam’a ziyaret gerçekleştirdi.
Tümgeneral İlkay Altındağ ve askerî heyetimiz Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra tarafından kabul edildi. Görüşmede askerî iş birliği ve koordinasyon konuları ele alındı.