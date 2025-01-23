SON DAKİKA: MSB'den Suriye mesajı! 'Birlikler farklı yerde görevlendirilebilir'

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Türkiye'nin de desteklediği gruplar yeni yönetimi oluşturdu. Ülkede şimdi nasıl bir düzen kurulacağı, silahlı güçlerin ne olacağı tartışma konusu.

Hem Türkiye hem de Suriye merkezi hükümeti, ülkenin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG yapılanmasının kendisini dağıtmasını bekliyor. Aksi durumda buraya yeni bir harekat düzenlenebilir.

Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra da YPG konusunda 'her senaryoya hazır olduklarını' belirtirken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki varlığı konusunu Türk yetkililerle görüşmeye devam ettiklerini anlattı.

'Konum değişikliği olabilir'

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bugün Suriye'deki Türk askeri varlığıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Suriye'deki son durum ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölgedeki faaliyetlerine ilişkin sorulara yönelik değerlendirmelerde bulunan kaynaklar, şunları kaydetti:

"Suriye ordusunun savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamında Suriye yönetimiyle temas ve karşılıklı çalışmalarımız devam etmektedir. Terör örgütünün işgal ettiği bölgelerin gerçek sahipleri olan yerel halkın, terör örgütüne daha fazla tahammülü kalmamıştır. Topraklarını işgal eden örgütün derhal topraklarından çıkmasını istemektedirler. Ayrıca, TSK'nın Suriye'deki görevi devam etmektedir. İhtiyaçlara göre Suriye'de bulunan birliklerimizin konuş değişikliğine gitmesi veya farklı bölgelerde görevlendirilmeleri söz konusu olabilir."