Son dakika... MSÜ tercih sonuçları açıklandı! MSB sonuç sorgulama sayfası
Son dakika... 2026 MSÜ tercih sonuçları açıklandı! Milli Savunma Üniversitesi (2026-MSÜ) Askeri Öğrenci Temini başvuru sonuçlarının "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden yayımlandığı belirti.
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Millî Savunma Üniversitesi 2026 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması faaliyetleri 14 Temmuz -07 Ağustos 2026 tarihleri arasında icra edilecektir" denildi.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: HABER MERKEZİ