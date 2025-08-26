Son dakika: Mücahit Birinci için adli kontrol kararı verildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamındaki iddialar, yargıya taşındı. AKP eski MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci, tutuklu iş insanı Murat Kapki'den serbest bırakılma karşılığında 2 milyon dolar talep ettiği yönündeki iddialar üzerine, İstanbul özel soruşturma bürosu savcılığına ifade verdi.

Birinci, savcılıktaki işlemlerinin ardından imza atma ve yurtdışı çıkış yasağı uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, Birinci hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma yönünde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Öte yandan Birinci, adliyede gazetecilerin soruları üzerine, "Avukatlık mesleğini ifa etmekten başka hiçbir şey yapmadım. Bütün avukatların hakkını, hukukunu ben savunacağım. Çünkü biz kimden vekalet alacağımıza ilişkin karar verirken talimat almayız. Kimse bizim hiyerarşik üstümüz değildir. Mesleği ifa ettiğim için garip bir durumla karşı karşıyayım. İşin o garip kısmı tamamen siyasi bir komplodur." ifadelerini kullandı.