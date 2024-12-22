SON DAKİKA: Muğla Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bu akşam 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kıyıya 224 kilometre uzakta, 7 kilometre derinlikte kayda geçti.
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Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 22.09'da 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 224 kilometre mesafede olan depremin, 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.