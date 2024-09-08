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SON DAKİKA: Muğla Menteşe'deki orman yangını bir gündür sürüyor

Son dakika gelişmesi... Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın neredeyse bir gündür devam ediyor. Alevlerin sarp arazide olması müdahaleyi güçleştiriyor. Yangın söndürme çalışmalarına 6 uçak ve 16 helikopter de katılıyor.

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Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Sarnıç Mahallesi yakınlarında 7 Eylül Cumartesi günü saat 12.50 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü.

Sarnıç-Akbük arasındaki vadide 2 noktada, Sarnıç ile Çatak Bağyaka Mahallesi arasında kalan 1 noktada olmak üzere toplamda 3 noktada süren orman yangınına müdahaleler gece boyunca sürerken, sabah havanın aydınlanması ile hava müdahalesi de yoğunlaştırıldı.

SON DAKİKA: Muğla Menteşe'de yerleşim yerlerine yakın orman yangını!SON DAKİKA: Muğla Menteşe'de yerleşim yerlerine yakın orman yangını!Gündem

 20'nci saatine giren yangına 6 uçak, 16 helikopter ile havadan müdahale ediliyor. Yer ekipleri de vadinin sarp arazi olması nedeniyle yol kenarında konuşlandırıldı.

Bölgede saat 10.00 sıralarında görülmesi beklenen rüzgar öncesi hava araçları sıkça sorti yaparak alevlerin önünü kesmek için çaba sarf ediyor.