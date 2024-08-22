Son dakika... Muğla Yatağan'da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle alevler yayıldı
Muğla Yatağan'da ormanlık alanda yangın çıktı. Sarp kayalıklarla kaplı alanda başlayan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayıldığı bildirildi.
Yatağan'da ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayıldığı bildirildi.
Orman yangınına karşı mücadele, helikopter ve uçaklarla havadan, arazözler ve itfaiye ekipleriyle karadan sürdürülüyor.
Ekiplerin yoğun çabasıyla yangının kontrol altına alınması hedeflenirken, yerleşim yerlerine herhangi bir tehdit oluşturmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.