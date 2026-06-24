SON DEPREMLER LİSTESİ 24 Haziran 2026: Muğla, Antalya, Aydın, İzmir deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu

Son dakika... Muğla'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Son depremler listesi
Son dakika... Muğla'nın Datça ilçesinde saat 11.25 sularında 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği ise 8.39 kilometre ölçüldü.
Muğla 4.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem, Datça'nın yaklaşık 189 kilometre açığındaki Akdeniz'de gerçekleşti.
Sarsıntının derinliği 8.39 kilometre olarak kaydedildi.
24 Haziran 2026 son depremler listesi
11.25 - Akdeniz, Datça açıkları (Muğla) - 4.9
10.21 - Darende (Malatya) - 1.5
10.05 - Merkez (Hakkari) - 2.0
09.17 - Pamukkale (Denizli) - 1.1
09.16 - Erdek (Balıkesir) - 1.3
09.06 - Yunusemre (Manisa) - 2.2
08.46 - Gümüşova (Düzce) - 3.1
08.06 - Pütürge (Malatya) - 0.8
07.53 - Kovancılar (Elazığ) - 1.7
07.24 - Yedisu (Bingöl) - 1.8
07.13 - Nurdağı (Gaziantep) - 2.1
07.05 - Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - Karaburun (İzmir) açıkları - 1.5