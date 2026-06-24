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Son dakika... Muğla'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Son depremler listesi

Son dakika... Muğla'nın Datça ilçesinde saat 11.25 sularında 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği ise 8.39 kilometre ölçüldü.

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SON DEPREMLER LİSTESİ 24 Haziran 2026: Muğla, Antalya, Aydın, İzmir deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu

Muğla 4.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem, Datça'nın yaklaşık 189 kilometre açığındaki Akdeniz'de gerçekleşti.

Sarsıntının derinliği 8.39 kilometre olarak kaydedildi.

24 Haziran 2026 son depremler listesi 

11.25 - Akdeniz, Datça açıkları (Muğla) - 4.9

10.21 - Darende (Malatya) - 1.5

10.05 - Merkez (Hakkari) - 2.0

09.17 - Pamukkale (Denizli) - 1.1

09.16 - Erdek (Balıkesir) - 1.3

09.06 - Yunusemre (Manisa) - 2.2

08.46 - Gümüşova (Düzce) - 3.1

08.06 - Pütürge (Malatya) - 0.8

07.53 - Kovancılar (Elazığ) - 1.7

07.24 - Yedisu (Bingöl) - 1.8

07.13 - Nurdağı (Gaziantep) - 2.1

07.05 - Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - Karaburun (İzmir) açıkları - 1.5

Kaynak: HABER MERKEZİ
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