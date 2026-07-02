Son dakika: Muğla açıklarında korkutan deprem! Muğla'da 5.3 büyüklüğünde deprem! Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 2 Temmuz 2026 SON DEPREMLER

Son dakika: Muğla'da 5.3 büyüklüğünde deprem! | SON DEPREMLER LİSTESİ
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Muğla açıklarında saat 14:06'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz meydana gelen depremlerle sarsılmaya devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre en büyük deprem, saat 14:06'da Muğla açıklarında Datça ilçesinde meydana geldi.
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 5.3 olarak ölçülürken, yerin 19.87 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
2 Temmuz 2026 son depremler listesi
14:06 - Akdeniz - [137.45 km] Datça (Muğla) - 5.3
12:25 - Merkez (Çorum) - 1.4
11:33 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.7
11:25 - Buldan (Denizli) - 1.3
11:12 - Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.59 km] Payas (Hatay) - 1.9
11:06 - Soma (Manisa) - 0.9
08:45 - Resulayn, Haseke (Suriye) - [11.41 km] Kızıltepe (Mardin) - 2.0
08:10 - Güney (Denizli) - 0.8
07:36 - Akçadağ (Malatya) - 1.4
07:19 - Ege Denizi - [52.57 km] Didim (Aydın) - 1.7
07:13 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
07:13 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1.8
07:06 - Marmara Denizi - [03.30 km] Biga (Çanakkale) - 1.2
06:52 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.8
06:31 - Nurhak (Kahramanmaraş) - 2.0
06:29 - Sincik (Adıyaman) - 0.8
06:19 - Ege Denizi - [56.72 km] Ayvacık (Çanakkale) - 1.6
06:15 - Akçadağ (Malatya) - 1.5