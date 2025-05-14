Muğla'da saat 01.51'de 6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Aydın, Antalya, Denizli'den de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin merkezüssü Datça’ya yaklaşık 155 kilometre olarak açıklandı ve deprem yerin 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Vali Akbıyık'tan açıklama

Muğla Valisi İdris Akbıyık yaptığı açıklamda "Deprem ile ilgili taramalarımız devam etmektedir. Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir. Geçmiş olsun Muğla. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

Son depremler listesi...

01:51 – Akdeniz, Datça açıkları (Muğla) – 6.0

01:17 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.0

01:15 – Ege Denizi, Seferihisar açıkları (İzmir) – 1.5

01:03 – Simav (Kütahya) – 1.5

00:52 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.5

00:29 – Refahiye (Erzincan) – 1.9

00:16 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 1.9

00:15 – Simav (Kütahya) – 1.2

00:08 – Darende (Malatya) – 1.5

00:03 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.1

22:24 – Marmaraereğlisi açıkları (Tekirdağ) – 1.4

22:22 – Marmaraereğlisi açıkları (Tekirdağ) – 1.8

22:19 – Marmaraereğlisi açıkları (Tekirdağ) – 2.1

21:40 – Germencik (Aydın) – 1.4

21:12 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.5

20:50 – Ege Denizi, Bozcaada açıkları (Çanakkale) – 3.3

20:46 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 3.8

20:46 – Doğanhisar (Konya) – 1.0

19:42 – Çay (Afyonkarahisar) – 1.4

19:41 – Çay (Afyonkarahisar) – 1.8

19:39 – Halep, Suriye (Reyhanlı’ya yakın) – 1.7

19:34 – Tutak (Ağrı) – 1.3

19:29 – Kağızman (Kars) – 1.6

18:56 – Çubuk (Ankara) – 1.5

18:54 – Sivrice (Elazığ) – 1.2

18:37 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.6