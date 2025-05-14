SON DAKİKA: Muğla'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler listesi
Son dakika... Muğla'da hissedilen bir deprem oldu! Büyüklük 6 olarak açıklandı. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Son depremler listesi merak edilmeye başlandı.
Muğla'da hissedidilen büyük bir deprem meydana geldi. Saat 01.52''de yaşanan deprem sonrası vatandaşlar büyük bir panik yaşadı.
Son depremler listesi...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz’de Datça (Muğla) açıklarında saat 01.51’de 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, Datça’ya yaklaşık 155 kilometre mesafede bulunuyor.
01:51 – Akdeniz, Datça açıkları (Muğla) – 6.0
01:17 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.0
01:15 – Ege Denizi, Seferihisar açıkları (İzmir) – 1.5
01:03 – Simav (Kütahya) – 1.5
00:52 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.5
00:29 – Refahiye (Erzincan) – 1.9
00:16 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 1.9
00:15 – Simav (Kütahya) – 1.2
00:08 – Darende (Malatya) – 1.5
00:03 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.1
22:24 – Marmaraereğlisi açıkları (Tekirdağ) – 1.4
22:22 – Marmaraereğlisi açıkları (Tekirdağ) – 1.8
22:19 – Marmaraereğlisi açıkları (Tekirdağ) – 2.1
21:40 – Germencik (Aydın) – 1.4
21:12 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.5
20:50 – Ege Denizi, Bozcaada açıkları (Çanakkale) – 3.3
20:46 – Marmara Denizi, Silivri açıkları (İstanbul) – 3.8
20:46 – Doğanhisar (Konya) – 1.0
19:42 – Çay (Afyonkarahisar) – 1.4
19:41 – Çay (Afyonkarahisar) – 1.8
19:39 – Halep, Suriye (Reyhanlı’ya yakın) – 1.7
19:34 – Tutak (Ağrı) – 1.3
19:29 – Kağızman (Kars) – 1.6
18:56 – Çubuk (Ankara) – 1.5
18:54 – Sivrice (Elazığ) – 1.2
18:37 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.6