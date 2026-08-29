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Son dakika: Muğla'da korkutan deprem!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'da saat 15:32'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 29 Ağustos 2026 SON DEPREMLER

Muğla'da deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15:32'de, Ege Denizi açıklarında Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 12.92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! - Resim : 1

29 Ağustos 2026 son depremler listesi

15:32 - Datça (Muğla) - 4.1
14:52 - Niksar (Tokat) - 2.0
12:54 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
12:36 - Onikişubat (Kahramanmaraş) - 2.6
12:13 - Bala (Ankara) - 1.4
12:08 - Yeşilyurt (Malatya) - 0.9
11:54 - Yeşilyurt (Malatya) - 2.2
11:47 - Simav (Kütahya) - 1.3
11:42 - Akçadağ (Malatya) - 1.7
11:24 - Ege Denizi (Karaburun açıkları, İzmir) - 1.8
10:31 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5
10:22 - Torul (Gümüşhane) - 1.3
10:15 - Khanaqin (Diyala, Irak) - 4.4
09:57 - Simav (Kütahya) - 1.3
09:05 - Orhaneli (Bursa) - 1.3
08:56 - Andırın (Kahramanmaraş) - 1.5
08:18 - Akhisar (Manisa) - 1.3
06:42 - Çay (Afyonkarahisar) - 0.9
06:36 - Çelikhan (Adıyaman) - 1.1
06:21 - İnhisar (Bilecik) - 1.5

Kaynak: HABER MERKEZİ
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