Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 29 Ağustos 2026 SON DEPREMLER

Son dakika: Muğla'da korkutan deprem!
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'da saat 15:32'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'da deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15:32'de, Ege Denizi açıklarında Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 12.92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
29 Ağustos 2026 son depremler listesi
15:32 - Datça (Muğla) - 4.1
14:52 - Niksar (Tokat) - 2.0
12:54 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
12:36 - Onikişubat (Kahramanmaraş) - 2.6
12:13 - Bala (Ankara) - 1.4
12:08 - Yeşilyurt (Malatya) - 0.9
11:54 - Yeşilyurt (Malatya) - 2.2
11:47 - Simav (Kütahya) - 1.3
11:42 - Akçadağ (Malatya) - 1.7
11:24 - Ege Denizi (Karaburun açıkları, İzmir) - 1.8
10:31 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5
10:22 - Torul (Gümüşhane) - 1.3
10:15 - Khanaqin (Diyala, Irak) - 4.4
09:57 - Simav (Kütahya) - 1.3
09:05 - Orhaneli (Bursa) - 1.3
08:56 - Andırın (Kahramanmaraş) - 1.5
08:18 - Akhisar (Manisa) - 1.3
06:42 - Çay (Afyonkarahisar) - 0.9
06:36 - Çelikhan (Adıyaman) - 1.1
06:21 - İnhisar (Bilecik) - 1.5