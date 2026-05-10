Son dakika: Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
Son dakika haberine göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılığa başvurdu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” ve “yolsuzluk” iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 5 Temmuz’da gözaltına alınan Böcek, aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Etkin pişmanlık başvurusunun ardından öğle saatlerinde Antalya Adliyesi’ne getirilen Böcek’in ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Öte yandan aynı soruşturma dosyasında tutuklanan Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in de 2 Mayıs’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusunda bulunarak ifade verdiği belirtildi.