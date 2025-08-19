Son dakika: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, havalimanında gözaltına alındı
Son dakika haberi... Antalya’da yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek gözaltına alındı. Viyana’dan Antalya’ya dönen Böcek, inişinin ardından havalimanında polis ekiplerince işlemler için alındı. Soruşturma dosyası kapsamında hakkında işlem başlatılan Böcek’in, Türkiye’ye dönüşünü avukatıyla birlikte gerçekleştirdiği öğrenildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, de bugün uçakla geldiği Antalya Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ne olmuştu?
Soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 5 Temmuz'da tutuklanmıştı. Ardından Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu da 27 Temmuz'da yurt dışından dönüşünde gözaltına alınmış ve 31 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.