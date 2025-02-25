Son dakika: Müjde Ar ve eşi Ercan Karakaş trafik kazası geçirdi
Son dakika... İstanbul'da eşi Mehmet Ercan Karakaş ile birlikte trafik kazası geçiren Yeşilçam efsanesi Müjde Ar hastaneye kaldırıldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Etiler’de Müjde Ar ve eşi Mehmet Ercan Karakaş’ın içinde bulunduğu lüks araç, özel halk otobüsüyle çarpıştı.
Müjde Ar ve eşi hastaneye kaldırıldı
Kazada hafif yaralanan Yeşilçam yıldızı Müjde Ar ve bir dönemin Türkiye Kültür Bakanı olarak görev yapan eşi Ercan Karakaş hastaneye kaldırıldı.
Ar’ın sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik belirlendiği gözlem amaçlı tedavi altında tutulduğu öğrenildi.