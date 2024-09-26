SON DAKİKA: Münevver Karabulut davasında Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak! Fethi kabir yapılacak!

Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamasında Karabulut cinayeti davasında önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Epözdemir, yaklaşık 15 yıldır Münevver Karabulut'un öldürülmesine dair dosyayı mağdur aile vekili olarak takip ettiklerini belirterek Karabulut cinayetinin Türkiye'deki kadın cinayetleri bakımından emsal olduğunu kaydetti.

Avukat, son olarak Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak fethi kabir işleminin yapılmasını talep ettiklerini, kadının babası Süreyya Karabulut'un talebi üzerine özellikle son iki yıldır bu konuda hukuki süreci hayata geçirdiklerini ifade etti.

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Epözdemir açıklamasında şunları kaydetti: "Geldiğimiz noktada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talebimizi kabul ederek, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi ve bu konuda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı. Yıllardır gittiğimiz her yerde, üniversitelerde, panel ve seminerlerde, yazılı ve görsel basında, sosyal medyada en fazla sorulan ve halkımızın önemli ölçüde ikna olmadığı bu muamma bu suretle giderilmiş olacak.

Yıllardır devam eden hukuki mücadelemiz neticesinde, Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli önemli ve sevindiricidir. Sayın Başsavcılığa müvekkil aile adına teşekkür ediyorum. Kamu vicdanının rahatlaması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için fethi kabir işlemi ve hukuki süreç tarafımızca etkili bir şekilde takip edilecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunulur."

Münevver Karabulut'a ne oldu?

Cem Garipoğlu, 3 Mart 2009’da Münevver Karabulut’u öldürmüş, 197 gün sonra teslim olunca tutuklanmıştı. 24 yıl hapse çarptırılıp Marmara (Silivri) Cezaevi’ne konan Garipoğlu’nun 10 Ekim 2014’te hücresinde ölü bulunduğu açıklanmıştı.

Fethi kabir nedir, nasıl yapılır?

Cem Garipoğlu mezarının açılacak olmasıyla gündeme gelen fethi kabir işlemi, defnedilen cesedin postmortem (ölüm sonrası) muayene için mezardan çıkarılmasına deniyor. Bu karar ancak mahkeme ya da savcılık tarafından alınıyor.