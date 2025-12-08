Son dakika: Murat Sancak, Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş tutuklandı

Futbolda bahis soruşturması kapsamında ikinci dalga şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan aralarında yönetici ve futbolcuların da bulunduğu 39 şüphelinin 38'si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Aralarında şüpheliler Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin katipoğlu ve Ümit Kaya’nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmaları istemiyle, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sevk edilenlerden Murat Sancak, Alassane Ndao, Metehan Baltacı, Ahmet Okatan ve Mert Hakan Yandaş tutuklandı.

10 kişi adli kontrolle serbest

10 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Adli kontrol istemiyle sevk edilenler; Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya, Zorbay Küçük olarak belirtildi. Tüm bu isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.