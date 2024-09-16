Son Dakika... Naci Görür'ün özellikle uyardığı Tunceli Pülümür'de deprem

Tunceli Pülümür ilçesinde meydana gelen depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 16.43'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 4,1. AFAD'a göre deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise Pülümür merkezli depremin büyüklüğünü 4 olarak. açıkladı.

Prof. Dr. Naci Görür'den 7,2'lik uyarı

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tunceli Pülümür bölgesi için özel uyarıda bulunmuştu.

Prof. Dr. Görür, Tunceli, Pülümür, Bingöl yöresinin deprem riskine karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek şöyle konuşmuştu:

* Şimdi Tunceli, Pülümür, Bingöl yöresinin tehdit altında olduğunu düşünüyorum. Erzincan ile Bingöl, Karlıova arasında Kuzey Anadolu Fayı'nın bir kısmı geçiyor.

* O fay, en son 1794 yılında kırılmış. 7.2 büyüklüğünde deprem üretmiş. Her 250 senede bir ortalama deprem üretiyor. Onun için oradan endişe ediyoruz.