Son Dakika: Narin Güran cinayetinde amca, anne, ağabey için istenen cezalar belli oldu
Son dakika haberi... 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada savcı, 4 sanık için istenen cezaları açıkladı. Narin Güran cinayeti davasında amca, anne, ağabey ve bir sanık için "iştiraken kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi.
8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında "iştiraken kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
Davada sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet talebi
Savcının mütalaasında, cinayetin planlanarak işlendiği, sanıkların olayda müşterek sorumluluğa sahip olduğu ve suçun toplum vicdanında derin yaralar açtığı belirtildi. Savcı, tüm sanıkların cinayete iştirakten sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.
Bir sonraki duruşma 26 Aralık’ta
Mahkeme, savcının mütalaasını sanık ve müdafi avukatlarına ilettikten sonra duruşmayı 26 Aralık tarihine erteledi. Bu duruşmada sanık avukatlarının savunmalarını sunması bekleniyor.