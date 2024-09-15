Son Dakika: Narin Güran cinayetinde iki gözaltı daha!

Diyarbakır Bağlar'da öldürülen sekiz yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Narin Güran soruşturmasında iki kişi daha gözaltına alındnı.

Gözaltına alınan İsa Kaya ve Şeyma Kaya'nın jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.

Öte yandan, cinayetin işlendiği düşünülen dakikalarda eve girip çıktığı öne sürülen yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatılmıştı.

Amca Salim Güran'ın görüşmesi deşifre edildi

Narin Güran cinayetinde oklar amca Salim Güran ve Ramazan A.'ya çevrilmiş durumda...

Salim Güran’ın cep telefonuna indirdiği bir uygulamayla görüşmelerini kaydettiği ancak daha sonra bunu sildiği ortaya çıkmıştı.

Emniyet bu görüşmeleri geri getirdi. Böylece Güran'ın işçisinin 15 yaşındaki oğlu Ramazan A. ile yaptığı konuşması deşifre oldu.

Amca Güran ile Ramazan A. arasındaki konuşmada cinayete dair ipucu niteliğindeki sözler ortaya çıkırılmıştı.

Görüşmede Salim Güran, Ramazan’a, “O köşede bir şeyin düşmüş, sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş...” diyor.

Ramazan da “Henüz bende değil, tamam daha ölmemiş” diye cevap veriyor.

Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Ramazan A. ‘cinayete iştirak’ suçlamasıyla tutuklu bulunuyor. Zanlı Salim Güran da cezaevinde tutuluyor.