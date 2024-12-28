SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde karar açıklandı! İşte verilen cezalar...

Sekiz yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde ölü bulundu.

Daha sonra cinayete ilişkin Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar sanık sandalyesine oturtuldu.

Dört sanığa 'iştirak halinde çocuğu kasten öldürmek'ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşması 10 Kasım'da görülürken, bugün karar duruşması yapıldı.

Sanıkların son sözleri...

Son sözü sorulan anne Yüksel Güran, "Yüreğim yaralıdır ama Rabbim şahittir, kızımın asla katili olmamışım, asla kızıma zarar vermedim. Rabbim hakkımı bırakmasın" dedi.

Nevzat Bahtiyar şunları söyledi: "Narin'i ben öldürmedim. Cesedini Salim Güran bana verdi, ben de taşıdım. Taşıma cezası neyse ben razıyım, yemin ederim ben öldürmedim."

Enes Güran da "Ben hep doğru konuştum. Hakkımı yiyenlere hakkım helal değil. Mahkeme ne derse odur, üzerime atılı suçları kabul etmiyorum, serbest bırakılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Salim Güran ise "Narin benim yeğenimdir. Bu dünyada en son zarar verecek insan benim, ben Narin'e zarar vermedim. Öküz meydanda ama kimse 'Burada' demiyor" dedi.

Kim ne ceza aldı?

Mahkeme, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Nevzat Bahtiyar, 'delillerini gizleme ve yok etmek'ten 4,5 yıl hapis cezası aldı.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Bakandan ilk yorum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran cinayeti davasının kararına ilişkin "Hiçbir karar Türkiye'nin evladı Narin kızımızı geri getiremez ancak sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti." ifadesini kullandı.