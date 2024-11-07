Son Dakika: Narin Güran davasında gergin duruşma... Hakimden anneye 'ilişki' sorusu!

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran, Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmuş, günler sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Narin Güran'ın cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanırken yargılama süreci başladı. Davayı duruşma salonundan takip eden Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre ilk ifade Nevzat Bahtiyar'la başladı. İşte dakika dakika tüm gelişmeler...

17:30 CNN TÜRK Muhabiri Serdar Er, anne Yüksel Güran'ın ifadesini şu sözlerle anlattı: "Anne Yüksel Güran aranın ardından konuşmaya başladı. Yüksel Güran ifade vermeye devam ediyor. Mahkeme Başkanı 'Sen mi öldürdün?' diye soruyor. 'Ben kendi kızımı nasıl öldürmüş olabilirim?' diyor. 'Salim Güran ile ilişkin var mı? diye soruldu 'Yemin ederim yok' diye yanıt verdi. Hakim bu sefer oğlu ile ilgili, 'Sen ahıra girdiğinde oğlunu başka bir kızla, bir erkekle bir hayvanla ilişkisini gördün mü?' diye sordu. Yüksel Güran, 'Kesinlikle hayır görmedim' diyerek savunma yaptı."

Anne Yülsel Güran'a röportajda söylediği sözler hatırlatıldı

16.46 Yüksel Güran'ın olay gününü anlatmasının ardından hakim, anne Güran'a TV'ye verdiği röportajda "Kızımı kim öldürdüyse getirsin mezarı olsun" dediğini hatırlattı. Ancak Yüksel Güran, "Ben öyle bir şey söylemedim. Herkes yalan söylüyor" dedi. İfadesinde olay gününün devamını şöyle anlattı:

"Enes penceresini kapattı. Ben muhtarın yanına gittim. Sonra eve döndüm çünkü Muhammet ve Enes evdeydi. Ben de Hediye'ye gittim Narin orada mı diye, Narin orada değilmiş. Sonra akrabalarımı aradım. 'Narin burada değil' diye hepsi aynı cevabı verdi. Caminin kapısına vurdum 'Açın kapıyı Narin nerede' diye. O sırada köyden tanıdığım biri Narin aşağıdaydı dedi. Herkes beni 'Yüksel korkma buradadır' diye teselli etti. Bütün köy Narin'i aramaya çıktık. Sonra kim jandarmayı aradı bilmiyorum. Sonra bütün dünya Tavşantepe'ye akın etti."

'Salim’i gördüm ama hiç konuşmadım'

16.40 2 kadın jandarma eşliğinde salona gelen anne Yüksel Güran sanık kürsüsünde ifade veriyor.

Olay günün anlatan Yüksel Güran, şöyle konuştu:

Sabah 5'te kalktım. Bahçeye gittim, bamya topladım. Sonra eve geldim. Osman’ı kaldırdım ile gönderdim. Arif beni kaldır Batman'a gideceğim dedi. Çok mutluydum, gurbetteki 2 çocuğum gelmişti. Çocuklara Arif’i kaldırın dedim, kaldırdılar. Muzaffer geldi kahvaltıya Arif ile Muzaffer Batman’a gitmek için çıktılar. Enes küçüktü geç kalktı, banyoda Eren çıktı. O sırada Narin evdeydi. Ben Hediye'nin yanına gittim. Geldiğimde Eren ve Narin oyun oynuyordu. Narin bana ne zaman gelinlik alacaksın diyordu.

Sonra abisine neden bana oyuncak getirmedin diye söylendi. O sırada herkes çok mutluydu.

Amcamın gelini gelmişti ben de yanına gittim. Sonra Enes aradı karnı acıkmıştı. Ben telefonu yanıma almıyorum çocuklar evde oyun oynuyordu. Narin patates kızartması istedi. Öğle yemeğinde ona kızartma yaptım. Sonra Muhammet ile Narin tartıştı, sürekli tartışıyorlardı. Narin’in telefonu hiç olmadı o yüzden benim telefonumu kullanıyordu.

Hüseyin Güran'ın eşi bir gece önce Narin'i Kuran kursuna çağırdı. Ben gitme dedim amcan hasta dedim ama o gitmek istedi Yemin ederim gözüm kör olsun. Kuran kursuna gittikten sonra bir daha hiç görmedim

Ben çok yorgunum Enes de gece yarısı gelmişti. Enes ve Muhammet yatıyordu. Ben bir bardak su içtim ve yattım. Sonra Hediye eve gelmiş kıyafetleri bırakmış. Ben de Enes ile neden beni uyandırmadınız dedim. O da "geldi ve gitti" dedi. Sonra Enes'in telefonu 2 kere çaldı. Arkadaşım aradı dedi konuşmaya çıktı. Hediye 2 kere geldi. 1 seferinde ben uyuyordum 2. kez geldiğinde uyanmıştım. Enes dışarı çıktı ben de Hediye ile konuştum. Hediye çıktıktan sonra Salim’i gördüm ama hiç konuşmadım. Enes geldi bana yardım etti."

15.03 Duruşmaya 1 saat ara verildi. Aradan sonra Anne Yüksel Güran hakim karşısına çıkacak.

'Anneme ve bana işkence edildi'

14.11 Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Nahit Eren, 6 kez ifade verip, 6'sınında çelişen Enes'e kardeşi kaybolduğunda neden hemen harekete geçmediğini sordu.

Enes Güran ise kolluk güçlerince işkence gördüğünü belirterek, "Açık konuşayım, bana Salim Güran ile ilgili sorular sorulurken işkence edildi. Nevzat ile ilgili söylediklerim doğru, köyün en pis insanıdır, kekemedir." dedi. Annesi Yüksel Güran’a işkence edildiğini, bu görüntülerin jandarma tarafından kendisine izletildiğini, şu an da hücrede kaldığını ve ailesinin bunu bilmediğini söyledi.

'Kolunu nasıl ısırdın?'

13.58 Hakimin sorgusunun ardından Diyarbakır Barosu'ndan bir avukat Enes Güran'a kolunu nasıl ısırdığını sordu, açıp göstermesini istedi. Enes de kolunu açıp kendisini nasıl ısırdığını gösterdi. Sonrasında da; "Sert bir şekilde ısırdım kolumu, buradan sıkıp koltuğa bastırdım." dedi.

Hakim özür diledi

13.26 Hakimin, "Narin, anneni ve amcanı öyle görmüş olabilir mi?" sorusuna Enes Güran, "Sayın hakim, o benim annem, bu şekilde sormanız çok kötü." diyerek cevap verdi. Bunun üzerine hakim, "Haklısın, özür dilerim. Gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorum." dedi.

13.18 Enes Güran, amca Salim Güran'ı görmediğini söylerken hakim çelişen beyanları hatırlattı. Enes Güran da olayın şokunda olduğunu söyledi.

Hakim, "Senin hoş olmayan bir görüntü içerisinde olduğun iddia ediliyor." derken, Enes Güran iddiaları reddetti. Salim’in kızlarıyla da arasında sorun olmadığını ve onlarla ilişkiye girmediğini belirtti.

Abi Enes Güran'ın sorgusu başladı

13.01 Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinin tamamlanmasının ardından abi Enes Gürkan'ın sorgusu başladı. Enes Gürkan olay gününü şöyle anlattı:

"Malatya’dan ayın 20'sinde geldim. Ertesi sabah 07:30’da uyandım. Annemi, Muhammet’i, Eren’i gördüm. Babam Arif Güran aşağı indi. Muzaffer Güran bize eşlik etti. Daha sonra babam ve Muzaffer, Batman’a gitti.

Narin, Muhammet, Eren ve ben evdeydik. Annemin evden çıktığını fark ettim. Saat geç olunca annemi aradık, yemek hazırladı. Narin yanıma geldi. Ben sosyal medyadaydım. Narin anneme ''Saat 13:00 oldu, camiye gideceğim.'' dedi. Daha sonra Narin’i görmedim. Koltuğa uzanıp yattım. Uyurken biri beni aradı, saat 16:00 sıralarında annemi ve Hediye’yi gördüm. Sonra dışarı çıktım.

Sonra Tahir Kaya yanıma geldi, sohbet ettik. Bakkala gittik, cebimde 200 lira vardı. Sonradan Muhammet Kaya ile çeşme tarafına gittik. Daha sonra beni eve bıraktılar. Eve gidince üvey babaannem Süheyla’yı gördüm. Saat 17.30 sıralarıydı. Telefonla oynuyordum, annem abimi aramam gerektiğini söyledi. Geç geleceklerini söylediler. Sonra arkadaşlarımla sigara içiyordum."

"Daha önce birisini boğmaya çalıştınız mı?"

12.40 Sanık avukatlarının "Salim'den neden korkarsınız" sorusuna "Her şey ortaya çıkınca korkum da geçti." diyerek cevap veren Nevzat bahtiyar, Yüksel Güran’ın avukatının "Narin'i seviyor muydun?" sorgusuna ise "Narin’i herkes severdi, çocuklar sevilir." dedi.

Salin Güran'ın avukatı da "Salim daha önce sizi tehdit etti mi?" diye sordu. Bahtiyar bu konuda konuşmak istemediğini belirtirken, tehdide uğrasa ilk önce kardeşlerinin yardıma geleceğini söyledi.

Avukat, "Daha önce birisini boğmaya çalıştınız mı?" derken, Nevzat Bahtiyar da hatırlamadığını söyledi. Bunun üzerine avukat, "Bir daha hatırlayın, kanıtlarımız var." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı soruyor

12:30 Narin'in ağabeyi Enes Güran, dört jandarma eşliğinde ihtiyaç arası için salondan dışarı çıkarıldı. Enes Güran dışarı çıkarken Nevzat Bahtiyar'a dönerek bir şeyler söyledi.

12.04 Diyarbakır Barosu avuklatlarının ardından, Nevzat Bahtiyar'a Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı soru sormaya başladı.

Avukat, Bahtiyar'a, Salim Güran ile Yüksel Güran arasındaki ilişkiyi daha önce bilip bilmediğini, Narin'in olayı nasıl gördüğünü sordu. Bahtiyar da bilmediğini söyledi

Diyarbakır Barosu avukatları sordu

11.50 Hakim sorgusunun ardından Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır barosu avukatlarının sorularını cevapladı. Ancak genel olarak sorulara bilmediği ve hatırlamadığı yönünde cevaplar verdi.

Salim Güran'ı 30 yıldır tanıdığını ancak evine sadece 1 kere gittiğini söyleyen Bahtiyar, "Salim’in arabası evin önünde miydi? Evin önünde başka ayakkabı var mıydı? Narin'i görünce Salim’e ilk söylediğin ne oldu? Salim'e battaniyeyi evin içinde biri mi verdi? Battaniye ne renkti?" sorularının tamanına 'hatırlamıyorum' cevabını verdi.

Avukatların 38 dakika boyunca derede ne yaptığını sorması üzerine Bahtiyar, "Ben elbiselerimi ve ayakkabılarımı çıkarmadım, özenmedim çalıları ben koymadım. Zamanı bilmiyorum çıktım baldızım Zeynep'lere peynir almaya gittim. Çay içtim." dedi. Suya girmediğini, aile üyelerinin konuşma kayıtlarını neden sildiğini bilmediğini söyledi.

Nevzat Bahtiyar'a kızının kendisi için "Silik biridir, Salim ne derse yapar." dediği hatırlatıldı, Bahtiyar ise 'Doğrudur' cevabını verdi.

Hakim sordu, Nevzat Bahtiyar cevapladı

11.06 Nevzat Bahtiyar hakimin zamanların birbirini tutmadığı ve ifadesindeki eksik bölümlerine ilişkin sorularına yanıt verdi. Hakim zamanlama üzerinden Narin’in annesi Yüksel Güran ile amca Salim Güran’ın ilişkiye girmesinin mümkün olmadığını belirtti. Bahtiyar, “Ben Salim’i sadece evimin bahçesinde sulama yaparken 10-15 dakika sonra yukarıdan gelirken gördüm. Salim ile eve girdiğinde bana sadece Narin'i kaybet dedi.” ifadesini kullandı.

Hakim, Bahtiyar'a anne Yüksel Güran'ı sordu. Bahtiyar, "Narin'i evin içine koyduğumda, bizim evin üstü yüksekti tepede Yüksel'i gördüm eli yüzünde bana bakıyordu." dedi. Bahtiyar, Narin'in nasıl öldüğü sorusuna ise "Bilmiyorum, boğulmuştur." diye cevap verdi.

Hakim, Bahtiyar'a abisine teklif edilen tarlayı sorduğunda, Bahtiyar teklifi doğrulayarak, "Kardeşim geldi bana söyledi ama bana kimse gelip teklifte bulunmadı." dedi. Güran ailesinin 'Narin'e para verip alıştırdı' iddiasını hatırlatan hakim, aile ile husümeti olup olmadığını da sordu. Bahtiyar ise ailenin iddalarını reddetti, bir husümeti olmadığını söyledi. Savcılıkta korktuğu için farklı ifadeler verdiğini açıkladı.

Hakim, o gece amcanın Narin'in cesedinin bulunduğu yere gittiğini Bahtiyar'ın da tam o vakitlerde Salim Güran'ı aradığını hatırlattı. Bahtiyar ise aramadığını iddia etti. Nevzat Bahtiyar 25 kilo olan Narin'i de tek başına dereye taşıdığını söyledi.

'Parça parça dereye at'

Salim Güran’ın kendisine Narin’in cansız bedenini dereye parça parça atmasını söylediğini öne süren Bahtiyar, hakimin “Daha önce böyle bir şey yaptın mı? Bu soğukkanlılık nerden geliyor” sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Beni tehdit ettiği için yapmak zorunda kaldım. Silah ile beni tehdit etti. Oğlun Muhammed’in kafasına ve senin kafana sıkarım dedi. Ben de korktum."

Nevzat Bahtiyar savunmasında olay sırasında ağabey Enes Güran’ı evde görmediğini, Enes'in bu işin hiçbir yerinde olmadığını söyledi.

Baba Arif Güran salondan çıkarıldı

10.49 Nevzat Bahtiyar ifade verirken, baba Arif Güran fenalaştı. Hakim, babanın duruşmadan çıkartılmasını istedi. Arif Güran "Ne istediniz?" diye ağlayarak salondan çıktı.

Nevzat Bahtiyar'ın savunması başladı

10.15 Narin'in cesedini gömen komşu Nevzat Bahtiyar mahkemede ilk ifade veren isim oldu. Nevzat Bahtiyar, susma hakkını kullanmak istedi. Hakim birinci beyanınla ikinci beyanın farklı olduğunu belirterek hangisinini doğru olduğunu sordu. Bahtiyar, ikinci beyanının doğru olduğunu söyledi.

Hakim, Bahtiyar'ın ilk ifadesini okuyarak baskı altında olup olmadığını sordu. Bahtiyar'da "Baskı altında değilim. Suçu kabul etmem için kimse bana teklifte bulunmadı. Cezaevinde kimse yanıma gelmedi." dedi.

Bahtiyar ilk ifadesinde, "Salim çağırdı, yaya olarak yanına gittim. Arif Güran’ın ahırına gittim. Başka kimse yoktu. Sadece Salim ve ben vardık. Başka kimseyi görmedim. Salim'in yanında arabası yoktu." demişti.

İkinci ifadesinde ise "Salim beni Arif’in evine götürdü. 2. odada Narin’in cesedi vardı. Ben evde bağırma sesi duymadım. Ben ve Salim dışında kimse yoktu. Salim’in evinde de kimse yoktu. Odaya girdiğimde Narin'in öldüğünü gördüm. Salim beni tehdit etti, çocuğunu öldürürüm dedi Narin'e baktım, ağzından köpük çıktı." diye konuşmuştu.

10.00 Müşteki sıfatıyla duruşmaya katılan baba Arif Güran gözyaşlarına boğuldu.

09.30 Sadece Diyarbakır Barosunun dosyaya katılma talebi kabul edildi diğerleri reddedildi.

09.00 Tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar, duruşma salonunda hazır bulundu. Narin Güran caniyetinde ilk duruşma başladı.

07.50 Tutuklu sanıklar sabahın erken saatlerinde Diyarbakır Cezaevi'nden alınarak, geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye götürüldü.

Sanıkların müebbet hapsi isteniyor

Olay anında aynı evde olduğu tespit edilen amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar'ın "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. Mahkeme tarafından, Narin’in babası Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu sanıkların da bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşmaya davet edildi.

Türkiye Narin Güran davasına kilitlendi

Mahkemeye; Güran ailesi ile yakınları, Yüksel ve Enes Güran'ın 8 avukatı, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın 1'er avukatı, baba Arif Güran, Diyarbakır Barosu'ndan 30 avukat, Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Abdülkadir Güleç ile önceki başkan Avukat Nahit Eren, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, AKP Milletvekili Suna Kepolu Ataman, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Asu Kaya, Türkan Elçi, DEM Parti milletvekilleri Adalet Kaya, Meral Danış Beştaş, Ceylan Akça Cupolo da katıldı.

Üst düzey güvenlik

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12'si tutuklanmıştı.

Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.

Bugün tutuklu sanıklar sabahın erken saatlerinde Diyarbakır Cezaevi'nden alınarak, geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye götürüldü.