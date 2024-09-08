SON DAKİKA: Narin Güran soruşturmasında 21 gözaltı

Sekiz yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Kuran kursuna gitmek için ayrıldığı evine dönmedi.

Güran, aramalar çalışmaları sırasında bugün bir derenin yakınında çuvalın içinde bulundu. Kızın öldürülerek bölgeye götürüldüğü belirlendi. Güran'ın ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılıyor.

Bugüne kadar soruşturma kapsamında kızın ağabeyi gözaltına alınarak serbest bırakılırken, aracında DNA'sına rastlanan amcası tutuklandı.

Bugün de soruşturmaya dair son dakika gelişmesi yaşandı. Diyarbakır Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini duyurdu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 cumhuriyet savcısının daha görevlendirildiğini aktaran Tunç, "Narin kızımızla ilgili otopsi işlemi devam etmektedir. Soruşturmanın bu aşamasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Narin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum" bilgisini verdi.