SON DAKİKA... Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu; öldürülerek dere kenarına götürülmüş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri aranan sekiz yaşındaki Narin Güran hakkında son dakika açıklaması yaptı.

Yerlikaya, X hesabından "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu" diye yazdı. Bakan, "Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da şunları kaydetti: "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir."

Narin'in cesedinin bir derede bulunduğu öğrenilirken, kızın yaşadığı köye giriş çıkışlar jandarma güçleri tarafından yasaklandı. Çok sayıda jandarma görevlisi ve savcı cesedin bulunduğu yerde incelemeye başladı. Kızın cesedinin bir çuval içinde bulunduğu belirtildi.

Öldürüldüğü kesinleşti

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in ölümüne dair basın açıklaması düzenleyerek detay verdi. Zorluoğlu, kızın öldürülerek dere kenarına getirildiğini, ardından üzerinin çalılarla kapatılarak doğal görünüm verilmeye çalışıldığını duyurdu.

Narin Güran nasıl kayboldu?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan sekiz yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta Kuran kursuna gitmek için ayrıldığı evine dönmedi. Bunun üzerine bölgede geniş çaplı arama başlatıldı.

Narin Güran soruşturmasında son durum

Arama çalışmalarıyla eş zamanlı olarak soruşturma da açıldı. Bugüne kadar soruşturma kapsamında Narin Güran'ın 18 yaşındaki ağabeyi E.G. gözaltına alınıp bırakıldı. Soruşturma kapsamında kızın amcası S.G. tutuklandı. Kızın DNA'sının S.G.'nin aracında bulunduğu belirtildi.