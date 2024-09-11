Son dakika... Narin Güran'ın tutuklu amcası hakkında yeni gelişme: Muhtarlık görevinden alındı

Diyarbakır'da, 8 yaşında öldürülen Narin Güran'ın tutuklu olan amcası Muhtar Salim Güran, muhtarlık görevinden alındı. Bağlar Kaymakamlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Salim Güran'ın görevden alındığı bildirildi. Muhtarlık görevini geçici olarak birinci azadaki isim yürütecek.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini dereye gizlediğini itiraf eden ve tutuklanan Nevzat B., sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde Salim Güran hakkında çarpıcı iddiaları gündeme getirdi. Nevzat B., Narin'in amcasının "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm" şeklinde kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Nevzat B., jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüştü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 22 şüphelinin işlemleri sürüyor.