Son dakika… Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı
Son dakika… AKUT kurucusu Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi.
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15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle 17 Temmuz'da tutuklanan AKUT kurucusu Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi.
Yaklaşık iki aydır tutuklu bulunan Mahruki, 16 Eylül'de görülen ilk duruşmada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) ve tahliyesine karar verildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ