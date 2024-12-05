SON DAKİKA: Nasuh Mahruki için tahliye kararı
Son dakika gelişmesi... Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi.
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle başlatılan ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ soruşturması kapsamında 20 Kasım'da tutuklandı. Bugün itibariyle Mahruki 16 gündür cezaevinde.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nasuh Mahruki hakkında dün iddianamesini tamamlayarak 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istedi. Mahruki ilk kez 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.
Mahruki'nin avukatlarının üst mahkemeye tutukluluk itirazı kabul edildi. Mahkeme, Mahruki için tahliye kararı verdi.