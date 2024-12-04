SON DAKİKA: Nasuh Mahruki'ye istenen ceza belli oldu!
Son dakika gelişmesi... AKUT'un kurucularından Nasuh Mahruki'ye açılan 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' soruşturma tamamlandı. Nasuh Mahruki hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Davanın ilk duruşması 26 Aralık'ta görülecek.
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle başlatılan ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ soruşturması kapsamında 20 Kasım'da tutuklandı. Bugün itibariyle Mahruki 15 gündür cezaevinde tutuluyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nasuh Mahruki hakkında yürütülen soruşturmasını tamamladı.
Savcılık iddianamesinde 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istedi.
Mahruki ilk kez 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.