Son dakika: Numan Kurtulmuş yeniden Meclis Başkanı seçildi

TBMM Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Numan Kurtulmuş, 3. tur oylamada 529 oyun 329'unu alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Kurtulmuş 329, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 118, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 18, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 26, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman 26 oy aldı. Bir oy boş kullanıldı, 11 oy geçersiz sayıldı.

Buna göre, Kurtulmuş, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu 301'in üzerinde oy alarak, yeniden TBMM Başkanı seçildi.

Seçimlerin üçüncü turunu Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş ve ailesi de Genel Kurul Salonundaki locadan izledi.

Numan Kurtulmuş'tan açıklamalar

Yeniden TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş Meclis kürsüsünden şu açıklamayı yaptı:

"Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz Cumhuriyetimizin ikinci asrını sivil, demokrat, katılımcı, kapsayıcı bir anayasayla taçlandırmak. Bu dönem içinde tarihi bir fırsat olarak önümüze çıkan Terörsüz Türkiye meselesinin Türkiye’nin halletmesi gereken en acil konu olduğu konusunda hemfikiriz. Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz Cumhuriyetimizin ikinci asrını sivil, demokrat, katılımcı, kapsayıcı bir anayasayla taçlandırmak"