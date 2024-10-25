SON DAKİKA: Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklanıyor!
Son dakika gelişmesi... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının bugün saat 22:00'de açıklanacağını duyurdu. Tekin, atama tercihlerinin 14 - 20 Kasım tarihlerinde yapılacağını kaydetti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, on binlerce öğretmenin merakla beklediği haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Tekin, 20 kentte 245 komisyon tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının saat 22:00’de açıklanacağını ifade etti.
Tekin şunları yazdı: "Atama tercihleri, 14 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00’ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."