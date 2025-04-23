Son dakika: Okullar tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı
Son dakika... İstanbul bugün beşik gibi sallanırken, yarın okullar tatil olacak mı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Okullarımızla ilgili bir sorun yok. Okullarımız güvenli ortam olarak hizmet veriyor. İlgili bakanlar gerekli resmi açıklamaları yapıyor. 2 okulda sıva çatlağı var. Herhangi sıkıntı yok. Yarın okullarımız olacak' dedi.
İstanbul'da meydana gelen 6,2 ve 5,9 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürerken, okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.
Bakan Tekin, İstanbul’daki durumun değerlendirildiğini belirterek "Valimiz, il ve ilçe milli eğitim müdürlerimizle iletişime geçtik. İstanbul'da iki okulumuzda sıva çatlağı var. Okullarımızla ilgili sıkıntı yok. Okullarımız oldukça güvenli" ifadelerini kullandı.
Eğitim faaliyetlerinin normal şekilde devam edeceğini vurgulayan Tekin, "Aksi bir açıklama olmazsa yarın eğitim devam edecek" dedi. Milli Eğitim Bakanı ayrıca, gelişmelerin resmi kurumlar aracılığıyla takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.