Son dakika... Ömer Çelik'ten Haniye suikastının ardından açıklama: Bölgesel savaşın tetiği çekildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Amerikan Kongresi'nde sorgulanması gereken Netanyahu ayakta alkışlanmıştır. Oradaki her alkış bugünkü suikasta verilen destek olarak ortaya çıkmıştır. Netanyahu 7 Ekim olayları olduktan sonra bölgedeki bütün sınırlar değişecek demişti. Netanyahu ve Hitler'in ekibine benzeyen ekibi dünyada görülmemiş bir soykırıma imza attılar. Siyonist şebeke katliamlarına devam edecek.

Uluslararası toplumun kayıtsızlığı bu noktaya getirdi. Dünya barışının kilidi Ortadoğu barışıdır, Ortadoğu barışının kilidi de Filistin barışıdır. İsrail bu suikast ile beraber bir bölge savaşını istediğinin ilk tetiğini çekmiştir. İsrail hükümeti bölgedeki tüm ülkelerin milli güvenliğini tehdit etmektedir. Bugün artık yeni bir zemine geçilmiştir. İlk gelen bilgilere göre bunun başka bir ülkeden atılan füzeyle gerçekleştirildiği söyleniyor.

Haniye’nin şehit edilmesi insani değerler etrafında kenetlenmiş herkesin acısıdır. Bütün İslam dünyası için şehittir. İsrail’in bundan sonraki saldırıları için son uyarı kabul etmek gerekir. Bu katliamcı şebekeye karşı barışı güçlendirmeye devam edeceğiz. Bütün insanlığa başsağlığı diliyoruz."